JAANUS KRIISK ⟩ President Alar Karise valimissoovitusest ehk Eesti spordialaliitude vaikivast ajastust

Ent vabas Eestis on juba üle 30 aasta olnud eluvaldkond, mis elab täielikult võimumonopolis. Valdkonnaks on sport ja selle monopoolne alaliitudepõhine ülesehitus. Puudub alternatiiv ehk võimalus minna teise samalaadselt tegutsevasse organisatsiooni. Jah, toimuvad alaliitude juhtide ja juhatuste valimised, aga kui sul on raha ja poliitiline toetus, siis on seda protsessi võimalik «õigesti suunata».