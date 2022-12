OTSEBLOGI ⟩ Kas Hispaania lõpetab Maroko ja Aafrika meeskondade teekonna MMil?

Hispaania teekond sel MMil on olnud nagu sõit Ameerika mägedel. Turniiri alustati 7:0 lammutustööga Costa Rica vastu, ent seejärel on tabamused visalt tulemas. Saksmaaga tehti 1:1 viik ning viimases kohtumises tunnistati lausa Jaapani 2:1 paremust. Seejuures vajati hetkeks koguni Saksamaa abi, et alagrupist üldse edasipääs tagada.