OTSEBLOGI ⟩ Kas Portugalil õnnestub lõpetada Šveitsi vastu 16 aastat kestnud ootus? Ronaldo jäi algrivistusest välja

Enne mängu:

Portugal oli üks kolmest meeskonnast, kes kindlustas alagrupist edasipääsu juba esimese kahe kohtumisega. Nõnda on nad saanud kaheksandikfinaaliks rohkem valmistuda ning mehi selleks säästa. Mitmele tähtmängijale viimases kohtumises puhkust andnud Portugal on teeninud MMil võidud Ghana ja Uruguay üle ning alagrupiturniir lõpetati kaotusega Lõuna-Korea vastu. See ei takistanud neil H-alagruppi võitmast.

Šveits on näidanud MMil väga meeskondlikku mängu ning sellega saavutati ka G-alagrupis Brasiilia järel teine koht. Lõuna-Ameerika meeskond oli ainus, kes šveitslased üle mängida suutsid. Kameruni ja Serbia vastu võeti üpris kindlad võidud, seejuures serblaste vastu tuldi välja 1:2 kaotusseisust, mis jätnuks nad kaheksandikfinaalist välja.

Portugal ja Šveits on omavahel väga palju kohtunud. Nad kuulusid ühte UEFA Rahvuste liiga alagruppi, kus peeti mängud tänavu suvel. Mõlemad meeskonnad suutsid koduväljakul enda paremuse maksma panna. Sel sajandil on kohtutud kuus korda ning ka need võidud jagunenud pooleks.