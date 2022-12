Latvalal on Ogier' MM-kalendri koostamisel vaid üks nõudmine

Toyota teatas novembris 2023. aasta sõitjate koosseisu, kinnitades ühtlasi, et Ogier sõidab kaasa pooliku hooaja. Täpset rallide arvu meeskond siiski ei avaldanud.

Sel aastal sõitis Ogier 13 MM-etapist kuuel, nende hulgas viimasel kolmelt etapil Uus-Meremaal, Hispaanias ja Jaapanis. Ta teenis hooaja jooksul ühe võidu ja kaks poodiumikohta, lõpetades üldarvestuses kuuendana.

Kokku teenis Ogier 97 punkti, kuid neist 65 protsenti tulid hooaja teises pooles, kui osales kolmel järjestikusel etapil, kirjutab DirtFish.

Sarnane lugu oli ka Ogier’ga autot jaganud Esapekka Lappil. Ta sai sõita neljal järjestikusel rallil Eestist Kreekani ning teenis neil 71 protsenti oma 58st MM-punktist. Nendel rallidel teenis ta ka kaks poodiumikohta.

Latvala on selle statistikaga kursis ning seetõttu soovib ta Ogier’le sellist MM-kalendrit, et rallide vahele ei jääks liiga pikki pause. «Minu teada ei ole ta täpsustanud, mis etappidel ta sõita tahaks, kuid ta tahaks kaasa teha umbes pool hooaega,» lausus Latvala.

«Tegelikult on pool hooaega täitsa hea number. Kuid tähtis on, et rallide vahed ei oleks liiga suured, sest vastasel korral on keeruline jälle kiirust leida,» jätkas Latvala.

Kindel on see, et Ogier sõidab kaasa hooaja avaetapi Monte Carlos, kuid edasine on jätkuvalt lahtine.