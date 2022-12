Malcolm Wilson: Oti esmase tagasiside põhjal suudame Fordiga võidelda MM-tiitli pärast

«See teeb mind kirjeldamatult rõõmsaks ja õnnelikus, et saan Otti taas siin, Dovenby Hallis meie juures näha,» sõnas Wilson esimese asjana Tänaku liitumisest teavitanud pressiteates.

«Olen tema karjääril juunioride päevist alates väga lähedalt silma peal hoidnud ning saan uhkusega öelda, et olen viimasel kümnendil ka tema saavutustes suurt rolli mänginud,» jätkas M-Spordi pealik.

«Ott käis siin Dovenbys, et tutvuda meie võimalustega ning testida Greystoke'i metsas ka Puma Rally1-autot. Oti esmase tagasiside põhjal võime enesekindlalt öelda, et suudame 2023. aastal võidelda MM-tiitli pärast. Ainuüksi Oti paar siin veedetud päeva andis meie jaoks aimu, millist taset on vaja ralli võitude pärast võitlemiseks,» lausus Wilson.