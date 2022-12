Aivar Pohlak: olen lääne ühiskonna pärast päris mures

Kultuurid kujunevad päris erinevalt. Meil oli veel 150 või 200 aastat tagasi pärisorjus. Ei saa olla nii, et kogu maailm liigub ühes ja samas tempos. Järgmise MMiga seoses (see toimub USAs, Kanadas ja Mehhikos – toim) me ju päevast päeva ei kirjelda indiaanlaste kallal toime pandut,» tõi Pohlak võrdluse USAga.

Rahvusvahelise jalgpalliliidu president Gianni Infantino on meedias saanud kõvasti sarjata oma MMi eel tehtud avalduste eest. «Ta võttis väga julge joone, sisuliselt läks vastu lääne massimeediale,» nentis Pohlak.

«Sageli unustame, et FIFA on maailmaorganisatsioon. Maailmas on ka Aafrika, Aasia, Lõuna-Ameerika, Okeaania. Nemad on samamoodi selle pere osa, ja nemad näevad kõike teistmoodi. Ka mingi osa Euroopast näeb teistmoodi. Euroopas on väga palju kultuuriruumi, kui vaadata kasvõi ida-lääne või põhja-lõuna skaalal.

Kirjeldan olukorda, mitte ei võta positsiooni. Infantino on väga tuliselt kaitsnud seda, et sport ja poliitika tuleb hoida lahus. Selle kaudu on ta võistluselt hoidnud eemal seda, mida saab pidada ideoloogiaks ja milleni on tema käsi ulatunud. Kui see osa maailmast, kus meie elame, on võtnud seda valulikult või kriitiliselt, ei saa unustada, et äkki isegi suurem osa maailmast näeb asju teistpidi.»