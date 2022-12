OTSEBLOGI ⟩ Kas Horvaatia suudab MMi veerandfinaalis lõpetada Brasiilia tantsupeo?

Brasiilia. Selle turniiri suursoosik Brasiilia on näidanud üha võimsamat mängu ning nende mängijad tõestavad järjest enam, et Katari sõideti ainult ühe eesmärgiga. Lõuna-Ameerika meeskond teenis kaheksandikfinaalides kaheksast konkurentsis olevast meeskonnast ka kõige veenvamat esitust. Samuti räägib ajalugu selles paaris Brasiilia kasuks, kui Horvaatia vastu pole kunagi kaotusekibedust tuntud (3 võitu, 1 viik).

Brasiilia koondisel on sel turniiril olnud vigastustega väga palju probleeme. Mitmed algrivistuse mängumehed on pidanud jätma mõned kohtumised vahele, ent kaheksandikfinaal tõestas, et ka Sambamaa arstid on tasemel. Nende suurim staar Neymar sai taas kaheksandikfinaalis väljakule joosta ning paranenud oli ka äärekaitsja Danilo.