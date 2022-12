OTSEBLOGI ⟩ Holland lõi Argentina vastu 11. üleminutil viigivärava: lisaaeg!

Samas on Hollandil rünnakutel väga palju lahendajaid ning kõige säravam on praegusest koondisest mõistagi Depay. FC Barcelonas leiba teeniv ääreründaja on saanud koondise eest kirja 43 väravat ja seda 85 kohtumisega. MMil on tal kirjas üks tabamus, mis sündis just kaheksandikfinaalis USA vastu teenitud 3:1 võidumängus, kus Depay lõi avavärava. Väravanälg on Depayl kindlasti suur, sest 28-aastast mängumeest lahutab Robin van Persie Hollandi rekordist (50 väravat) ainult seitse tabamust.

Argentina rünnakute A ja O on mõistagi Messi, kes on juba sel turniiril näidanud, et temalt võib väravaid oodata kõikjalt. Argentina koondise erinevaid rekordeid hoidev ründetäht on suutnud skoorida nii kauglöögist, karistusalast kui ka penaltist. Tal on sel turniiril kirjas kolm tabamust, ent karjääri jooksul on ta koondisesärgis löönud 169 mänguga 94 väravat.

Samas tänavusel turniiril on end väga heast küljest näidanud ka 22-aastane Julián Álvarez. Tema kontos on juba kaks tabamust, mis ongi Messi järel paremuselt teine tulemus Argentina koondises. Arvestades seda, et ründetuus sai värava kirja ka kaheksandikfinaalis Austraalia vastu, siis on ta kindlasti hea tunnetuse leidnud ning ohustab Hollandi väravat.

Kas on oodata kinnist või lahtist mängu?