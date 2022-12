Ermits peab tervislikel põhjustel MK-etapi vahele jätma

Kuna uuesti võistlustel tagasi olen, näitab aeg, aga loodetavasti ikka uuest aastast. Ikka ja jälle on vaja minna viimase piirini, et aru saada, et tegelikult on keha andnud märke juba pikka aega, et palun stopp hetkeks. Ses suhtes ise olen teinud need valikud ja sportlashing tahab alati rohkem ning loodaks ikka, et «nüüd selle võistlusega läheb paremaks». Tervena olles see nii ilmselt olekski, hetkel aga mitte ja loodame, et uuel aastal uue hooga juba,» lisas ta.