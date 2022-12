OTSEBLOGI ⟩ Maroko leidis enne avapoolaja lõppu Portugali vastu juhtvärava

Kui Maroko on viimastel aastatel otsinud väravaid, siis on pilk heidetud ennekõike kogenud mängumeeste suunas. Enim loodetakse väravaid Inglismaa kõrgliigas mängivalt Hakim Ziyechilt. Maroko abikapten on sel turniiril üks neljast koondislasest, kes suutnud skoorida, ent tema saldo on rahvuskoondises 47 mängu ja 19 väravat. Lisaks talle loodetakse väravat ka 25-aastaselt Youssef En-Nesyrilt, kes samuti saanud juba Kataris jala valgeks.

Väravaid loodetakse nii Ivan Perisicilt (120 mängu, 33 väravat), Luka Modricilt (159 mängu, 23 väravat) ja Andrej Kramarićilt (78 mängu, 22 väravat). Viimane neist on sel MMil ka enda koondise suurim väravakütt kahe tabamusega.

Kas on oodata kinnist või lahtist mängu?

Kinnist. Maroko on sel turniiril tõestanud, et nende mäng algab eelkõige kaitsest ning seal ollakse valmis võitlema vajadusel 120 minutit. Neile on õnnestunud meeskondadel lüüa ainult üks värav ning seegi sündis keskkaitsja Nayef Aguerd omaväravast. Kui Portugal suudab Maroko väravaluku lahti muukida, siis muutub kindlasti mängupilt lahtisemaks.

Millist minekut ja mängupilti on MMil seni näidatud?

Portugal on kogu turniiri näidanud väga lustakat ja lõbusat jalgpalli. Neile meeldib palliga tegutseda, ent kasutatakse ka võimalust vastastele näiliselt initsiatiivi andma. See annab võimaluse vasturünnakuteks, mille lahendamisel on Portugal väga meisterlik. 2016. aasta Euroopa meister on sel turniiril suutnud alistada nii Ghana, Uruguay kui ka Šveitsi. Viimane purustati seejuures kaheksandikfinaalis 6:1. Samas on tõrvatilgaks meepotis 1:2 kaotus Lõuna-Koreale, ent seal polnud Portugalil suuresti midagi mängus.