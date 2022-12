OTSEBLOGI ⟩ Gigantide duell Kataris: kas viimase poolfinaalkoha napsab Inglismaa või hoopis Prantsusmaa?

Prantsusmaa on sel turniiril löönud üheksa väravat, mille eest hoolitsenud kolm mängumeest. Kindlasti on nende kõige suuremad ootused ja lootused suunatud Kylian Mbappé õlule. 23-aastane ründetäht on saanud MMil kirja juba viis tabamust, millega hoiab väravaküttide edetabeli esikohta. Samas on talle olnud tugevaks partneriks ka kogenud Olivier Giroud. Kataris juba kolm väravat kirja saanud Giroud on koondise eest suutnud lüüa 52 väravat, millega tõusis turniiri käigus Prantsusmaa ajaloo edukaimaks skooritegijaks.

Inglismaal on rünnakutel kasutanud erinevaid mehi ning paljud neist ka õnnestunud. Nad on ka kogu turniiri parimat rünnakut näidanud, kui nelja mänguga löödud 12 väravat. Sama on suutnud ainult Portugal. Kataris on kolm väravat saanud kirja ääreründajad Marcus Rashford ja Bakayo Saka. Samas on viimastel aastatel olnud inglaste kõige ohtlikum mees ikkagi Harry Kane, kes sai kaheksandikfinaalis Senegali vastu kaane maha. 2018. aasta MMil kuldse saapa omanik on jõudnud ka Inglismaa rekordist, mida hoiab Wayne Rooney 53 väravaga, ühe tabamuse kaugusele.

Kas on oodata kinnist või lahtist mängu?

Lahtist. Kuigi tegemist on tõelise duelliga Euroopa gigantide vahel, siis on oodata sündmusterohket mängu. Mõlemale meeskonnale meeldib kasutada kiireid vasturünnakuid ning nõnda on oodata mängu ühe värava lähistelt teisele. Samuti on oodata väravaid, kuna meeskonnad on varasemalt ainult korra väravateta viigi teinud.