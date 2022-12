FOTO ⟩ Rovanperä stiilimuutus pakkus irvhammastele nalja

22-aastane soomlane jagas Instagramis pilti FIA auhinnagalalt. Noormehel oli seljas must ülikond, kuid hoopis enam püüdis pilke tema soeng. Kui varem olid ajaloo noorima autoralli maailmameistri juuksed sirged, siis nüüd olid need lokkis.

Mitmed fännid märkisid, et Rovanperä on üks stiilne mees. Teised jällegi sukeldusid rubriiki «Nagu kaks tilka vett» ning märkisid, et Soome ralliäss on äravahetamiseni sarnane Justin Timberlake’iga.