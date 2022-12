Maroko kangelane: me lihtsalt tšillisime ja nüüd oleme poolfinaalis

Maroko koondise poolkaitsja Sofyan Amrabati sõnul väärisid nad täielikult poolfinaali pääsemist. «See on tõesti uskumatu. Olen nii uhke. See on unistuse täitumine. Me väärisime seda tuhat protsenti. See, kuidas me kogu südamest oma riigi ja rahva eest võitlesime, on uskumatu. Meil oli vigastusi, vahetusest sekkus kolm kaitsjat, kes kaitsesid väga hästi, minu austus neile. Austus ka treeneritele ja abipersonalile,» rääkis Amrabat.