Iraan mõistis naiste õiguste eest protesteerinud tippjalgpalluri surma

Iraanis on septembrist alates leidnud aset ulatuslikud meeleavaldused, mis algasid pärast seda, kui 22-aastane Mahsa Amini peksti kombluspolitsei poolt surnuks, kuna ta ei täitnud Iraani naistele seatud karme riietumisnõudeid.

Protestidest võttis osa ka Nasr-Azadani, kes on esindanud Iraani erinevaid klubisid ja ka riigi noortekoondistes omal ajal mänginud. Nüüd teatas profijalgpallureid ühendav organisatsioon FIFPRO, et Nasr-Azadani on mõistetud surma.