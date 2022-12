Zaitsev jõudis poolfinaali, Romanjuk sai disklahvi

Mitte kunagi varem ei ole lühiraja MM-ide ajaloos finaaliuks läinud kinni ajaga alla 1.51. «Teadsin, et tänavu on sel alal väga kõrge tase ja pidin hommikul olema ülesannete kõrgusel,» analüüsis Eesti koondislane. «Finaalis on kõik võimalik, üks on kindel, et jätan endast kõik siia Melbourne basseini.»