Zirk ja Lelle jäid finaali uksetaha

23-aastane Zirk läbis läbis kaheksa basseinipikkust liblikat ajaga 1.50,85, mis oli eelujumiste paremuselt kuues aeg. «Jään eelujumisega rahule, sest esimene eesmärk oli siin tihedas konkurentsis finaali pääseda,» sõnas mullu sel distantsil viienda koha pälvinud Zirk pressiteate vahendusel. «Jään väga rahule enda distantsi teise poolega. Usun et finaalis on mul veel varu, eriti distantsi esimeses pooles.»

Mitte kunagi varem ei ole lühiraja MM-ide ajaloos finaaliuks läinud kinni ajaga alla 1.51. «Teadsin, et tänavu on sel alal väga kõrge tase ja pidin hommikul olema ülesannete kõrgusel,» analüüsis Eesti koondislane. «Finaalis on kõik võimalik, üks on kindel, et jätan endast kõik siia Melbourne basseini.»