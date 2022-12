Tänak enam sel aastal Pumat ei testi

Novembri lõpus käis Tänak Inglismaal, et testida M-Spordi Ford Pumat. Nüüd on kindel, et eestlane sõlmis tiimiga lepingu ning läheb tuleval hooajal jahtima teist sõitjate tiitlit. Aga enne seda kavatseb ta korralikult välja puhata. Pole ka ime, sest seljataha jäi kurnav aasta Hyundais.

Tänak tunnistas lisaks, et on eesootava hooaja pärast elevil. Kuidas on see võrdne 12 kuu taguse ajaga? «Ilmselgelt mõnes mõttes see erinev ei ole. Ma tean, mis väljakutsed mindi ootavad ja ma tean, et kogu tiim on mu seljataga, et anda mulle parimad vahendid võistlemiseks. See saab olema väljakutse, aga ma tegelikult ootan seda,» vastas rallisõitja.