OTSEBLOGI ⟩ Vasturünnaku realiseerinud Argentina lõi teise palli Horvaatia väravasse

Horvaatia on taas tõestanud, et ka suurema särata võib suurturniiril kaugele purjetada. Kogenud meeskond püüab ennekõike madalat mängutempot hoida. Vastaseid proovitakse murda osava söödumänguga, kus otsitakse teravusi kaitseliini taga. Horvaatia pole Kataris kaotusekibedust tundnud. Lisaks viikidele Maroko ja Belgiaga on alistatud nii Kanada, Jaapan kui ka Brasiilia. Seejuures viimased kaks löödi turniirilt välja penaltiseeriaga.

Argentina on enda mängupilti iga kohtumisega parandanud. Messi vedamisel on suudetud üha mitmekülgsemalt rünnata ja kaitse on samuti paremaks muutunud. Samas on endiselt murekohaks standardolukorrad, kus pikkade vastastega hätta jäädakse. Turniiri alustati šokk-kaotusega Saudi Araabiale, ent seejärel on teenitud võidud nii Mehhiko, Poola, Austraalia kui ka Hollandi vastu. Viimaste vastu läks tarvis ka penaltiseeriat.