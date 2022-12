VIDEO ⟩ Tulevik selge? Oliver Solberg testis uut ralliautot

Kuigi Solberg otsis võimalusi jätkata Rally1-autoga sõitmist, pole see tal kuuldavasti õnnestunud. Solberg oli siiski arvestanud võimalusega, et tal tuleb välja mõelda ka varuplaan. Selleks on hooaeg WRC2-arvestuses.

Tundub, et varuplaan ongi käiku minemas, sest esmaspäeval testis Solberg Prantsusmaal Toksporti Škoda RS Fabia Rally2-autot. Solbergide perekonnal on olemas tegelikult ka isiklik Volkswagen Polo R5-auto, kuid tänaseks on see juba üsna vana, kirjutab Rallit.fi.