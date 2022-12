Telegramm Katarist ⟩ Mida enam Argentinal midagi kripeldab, seda tõenäolisemalt nad kaotavad

Nad ei tulnud proovima, et äkki seekord näkkab, vaid nad saabusid Katari veendumuses, et nad on kõrges mängus sees ja peamised võidusoosikud. Seda arvasid nii peatreener Lionel Scaloni, mängijad eesotsas Lionel Messiga, kümned tuhanded Dohasse saabunud Argentina fännid ja ka ajakirjanikud, kelle valgeid nägusid ma pärast Saudi-Araabialt saadud kaotust tunnistasin.

Avamängu kaotamine asetas Argentina koheselt sundseisu – enam polnud eksimusteks ruumi. Argentina on nüüd pidanud järgemööda neli kohtumist selg vastu seina olukorras, kus neile on sobinud ainult võit. Nad on need võidud kätte saanud. Küsimus on: mis hinnaga? Kas Albiceleste emotsionaalses pagasis on piisavalt varusid, et võita veel kaks mängu ja minna lõpuni välja?