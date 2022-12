Murepilved Prantsusmaa koondise kohal: kaks põhimeest jäid poolfinaali eel haigeks

Tiitlikaitsja Prantsusmaa kohtub kolmapäeval MMi poolfinaalis Marokoga. Veidi enam kui 24 tundi enne kohtumise avavilet on Prantsusmaa fännidel põhjust olla murelik.

The Suni andmetel haigestusid põhikoosseisu mängijad Upamecano ja Rabiot ning nende osalemine poolfinaalis on tõsiste kahtluste all. Keskkaitsja Upamecanol olevat kurk valus, poolkaitsja Rabiot kurtis halva enesetunde üle.