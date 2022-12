Argentina MM-finaali tassinud Messi: tänu šokeerivale algusele oleme oluliselt tugevam meeskond

Argentina alustas MMi šokk-kaotusega Saudi Araabiale. See tulemus tähendas, et argentinlastel tuli edasi sisuliselt veatult mängida, et ihaldatud trofeeni jõuda. Nad ongi pärast avamängu kaotust alistanud järjepanu nii Mehhiko, Poola, Austraalia, Hollandi kui ka Horvaatia.

«Esimene mäng Saudi Araabiaga oli meile šokeerivaks tagasilöögiks, kuna tulime Katari olukorrast, kus polnud kaotanud 36 kohtumist järjest. Me ei arvanud, et võime üldse Saudi Araabiale kaotada, aga nii läks. See oli mõru reaalsus, ent tõi kohe välja meie tõelise tugevuse. Tänu sellisele turniiri algusele oleme oluliselt tugevam meeskond.

Oleme võitnud kõik järgnevad kohtumised ja see pole olnud kerge ülesanne. Iga mäng on meie jaoks olnud finaal, kuna ainult võit rahuldas meid ja meie ootusi. Oleme jõudnud finaali ning loodetavasti suudame võidukalt turniiri lõpetada,» lausus Messi pärast poolfinaali pressikonverentsil.