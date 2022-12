OTSEBLOGI ⟩ Prantsusmaa pääses väga kiiresti Maroko vastu juhtima

Kes on selles mängus kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Prantsusmaa on sel turniiril löönud 11 väravat, mille eest hoolitsenud neli mängumeest. Endiselt vaadatakse eelkõige tähtmängija Kylian Mbappé ja tipuründaja Olivier Giroud poole. Need mehed on skoorinud Kataris koguni üheksal korral ning soovivad tabamuseni jõuda ka Maroko vastu. Giroud'l on võimalus seejuures uuendada enda nimel olevat Prantsusmaa jalgpallikoondis väravate rekordit, mis on praegu 53 tabamust.

Kui Maroko on viimastel aastatel otsinud väravaid, siis on pilk heidetud ennekõike kogenud mängumeeste suunas. Enim loodetakse väravaid Inglismaa kõrgliigas mängivalt Hakim Ziyechilt. Maroko abikapten on sel turniiril üks neljast koondislasest, kes suutnud skoorida, ent tema saldo on rahvuskoondises 48 mängu ja 19 väravat. Lisaks talle loodetakse väravat ka 25-aastaselt Youssef En-Nesyrilt, kes samuti saanud juba Kataris jala valgeks.

Kas on oodata kinnist või lahtist mängu?

Kinnist. Selles kohtumises saab taas näha olukorda, kus mäng on peamiselt ühe värava lähedal. Maroko on valinud sel turniiril taktika, kus vastastele loovutatakse initsiatiiv ning loodetakse vasturünnakutele. Prantsusmaale meeldib palliga toimetada ning seda tõenäoliselt tehakse väga palju.

Millist minekut ja mängupilti on MMil seni näidatud?

Prantsusmaa on Kataris näidanud, et neile seatud pingetega tullakse edukalt toime. Teist MMi järjest ollakse nelja parema hulgas ning seda ilusa mängupildiga. Nad proovivad tekitada ohte eelkõige vasturünnakute kaudu, kust otsitakse enda kiireid ääreründajaid, samas on ohtlikud ka tsenderdused, mille sihtmärgiks eelkõige Giroud. Turniiri käigus on alistatud nii Austraalia, Taani, Poola kui ka veerandfinaalis Inglismaa. Ainus kaotus tuli nende jaoks tähtsusetus alagrupikohtumises Tuneesia vastu.