Lionel Messi: finaal jääb minu viimaseks mänguks MMidel

Oma viiendal MMil mängiv Messi teatas mängu järel: «Olen väga õnnelik, et saan oma teekonna MMidel lõpetada finaalis. See on väga vahva! Kõik käesoleva MMiga seonduv on väga emotsionaalne, nähes, kuidas seda nauditakse Argentinas.»