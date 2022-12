Otseblogi ⟩ Kuidas läheb Sildarul rennisõidu MK-etapi kvalifikatsioonis?

Tänavu on Sildaru võistelnud ühel võistlusel, kui saavutas Stubai pargisõidu MK-etapil teise koha.

Kvalifikatsiooniks on end üles andnud 15 sportlast. Stardis on Sildaru ees olümpiapronksi võitnud kanadalanna Rachael Karker, kuid mitte olümpivõitjat Eileen Gu'd (Hiina) ega -hõbedat Cassie Sharpe'i (Kanada). Võistluste noorim osaleja on 15-aastane ameeriklanna Piper Arnold.