OTSEBLOGI ⟩ Argentina vs. Prantsusmaa – kumb neist tõuseb kolmekordses maailmameistriks?

Enne mängu:

Kes on selle mängu soosik?

Pigem Argentina. Selle aasta MMi finaalis lähevad vastamisi tõelised jalgpallimaailma gigandid, kellel mõlemal viimastel aastatel kogemusi turniirivõitude näol. Selles mängus saavad väiksed detailid maksma, ent viimased kohtumised on näidanud, et Argentina endale liiga palju vigu ei luba. Samuti räägib nende kasuks ajalugu. Meeskonnad on kohtunud varasemalt viis korda, millest Lõuna-Ameerika koondis võitnud neli. Viimase lahingu, mis toimus neli aastat tagasi MMi kaheksandikfinaalis võitis 4:3 Prantsusmaa.