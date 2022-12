Björndalen oli püha viha täis: võistlusel polnud suusatamisega midagi pistmist

«Kolmikvõit oli magus, aga hävinenud varustus jätab kibeda järelmaitse,» ütles Bö finiši järel Norra telekanalile TV2. Nimelt oli rada ekspertide sõnul liiga jäine. Kusjuures seetõttu lükati starti ka edasi, kuid see väga ei aidanud.

«See oli hullem, kui välja paistis. Seal oli täna võimatu suusatada. Kogu see asi oli üks paroodia,» põrutas Björndalen, kelle sõnul oli uskumatu, et rada enne võistlust korda ei tehtud. Lisaks andis ta mõista, et mõni rajahooldaja võib isegi töökohast ilma jääda.