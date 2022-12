Brasiilia pakkus Messile võimalust, mille on saanud kõigest seitse välismaalast

Portaali TyC Sports teatel soovib Santos, et Messi jätaks oma jalajäljed Maracana staadioni kuulsuste saali. «Messi on juba ammu tõestanud enda tähtsust väljakul ja sellest väljaspool. Ta asub juba aastaid jalgpalliajaloo kõrgeimal astmel. MMi võitmine on kõige krooniks. Ka Maracana annab talle au,» rääkis Santos.