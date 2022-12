Ott Tänak M-Spordi arendustööst: nõrgemad kohad vajavad rohkem tähelepanu

2023. aastal on MM-sarjas testimist oluliselt piiratud. Kui lõppenud hooajal võis kolme autoga sarjas osalenud tiim testida 30 päeva, siis nüüd on see limiteeritud 21 päevale. Kui meeskonda esindab kaks autot, siis aasta peale teeb see 14 päeva. Kuna kalendris on 13 etappi, siis laias laastus tähendab see ühte kuni poolteist testipäeva ühe ralli jaoks. Ja mitte ühe sõitja, vaid kõikide sõitjate jaoks.

M-Spordi meeskond hoidis 2022. aastal testimiste pealt kokku ning näiteks Eesti ja Soome MM-etappide tarbeks korraldati üks testimine Lõuna-Eestis. Toyota ja Hyundai testisid ka teiselpool Soome lahte toimunud võistluse jaoks eraldi.

Tänak ütles intervjuus Betsafe’i podcast’ile, et testimisplaani ei ütle tema meeskonnale ette, vaid seda tehakse ühise arutelu käigus. «Kindlasti Monte ja Rootsi jaoks me testime, edasi me vaatame.

Kus on meie nõrgemad kohad, see vajab rohkem tähelepanu, kus me oleme tugevad, seal tasub päevi kokku hoida. Nagu enne siin [testi]päevi kokku lugesime, need on niivõrd piiratud, me peame targalt ringi käima,» ütles Tänak ning avaldas, et suurem ettevalmistus Monte Carlo ralliks algab jaanuaris.

Rally1-autod oli tänavu esimest korda kasutuses ning pea kõigil tiimidel oli rallidel väiksemaid või suuremaid probleeme. Kui välja arvata Monte Carlo ralli, mille Sébastien Loeb Ford Pumaga võitis, siis järgmistel võistlustel ilmnes mitmeid vajakajäämisi.

Tänak ütles, et tema nende asjade peale ei mõtle ning usaldab meeskonda. «Need on sellised asjad, mille peale pole mõtet mõelda. Meie seal autos Martiniga ei suuda neid muuta. Üleüldiselt nendele nõrkadele või negatiivsetele asjadele ei ole mõtet mõelda. Mõte võib sinna kinni jääda. Pigem tuleb mõelda, kuidas asju paremini teha ja kuidas saame tugevamad olla,» ütles saarlane.

Kolm aastat tagasi alanud koroonapandeemia andis suure põntsu M-Spordi meeskonnale. Vältida ei suudetud koondamisi, kuid Tänaku arvates otsitakse praegu lisatööjõudu, et viia tiim tasemele, kus see oli 2017. aastal, kui seal sõitsid Tänak ja Sébastien Ogier.