Lionel Messi tegi tuleviku osas tähtsa otsuse

Messi liitus Prantsusmaa suurklubi PSGga 2021. aasta suvel, sõlmides kaheaastase lepingu, mida on võimalik veel aasta jagu pikendada.

Vahepeal hakkasid levima aga jutud, et Messit soovib enda ridadesse nii USAs MLSis mängiv Miami Inter kui ka Hispaania suurklubi Barcelona, kus Messi mängis kogu eelneva karjääri.

Jalgpalliajakirjanik Fabrizio Romano kirjutas, et mõlemad klubid tõesti on Messist huvitatud, kuid jalgpallur nendega läbirääkimistesse ei astunud.

Küll aga on 35-aastane Messi jõudnud tema sõnul suulisele kokkuleppele, et pikendada lepingut PSGga. «Otsust lepingu pikkuse ega palga osas pole veel tehtud. See pannakse paike järgmisel kohtumisel, mis toimub peagi,» kirjutas Romano.