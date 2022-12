DirtFishi ajakirjanikud kõrvutasid rallimeeste hooaegasid: kaks eelistas Rovanperä, kuid üks Tänakut

«Kui vaadata, palju sõitjad pingutasid ja kui palju keegi tagasi sai, siis on Tänak selgelt enim vastu hambaid saanud,» alustas Evans oma otsuse põhjendamist. «Mõistagi leidub nüüd inimesi, kes ütlevad, et ma lihtsalt armastan Tänakut, aga ta pani kõik mängu. Tal oli meeletult keeruline aasta, kuid ta ei andnud alla.

Meeskond vedas teda kohati alt. Vaadates, kus ta võitis – Belgias, Soomes ja Sardiinias – siis võib öelda, et see oli imeline. Kui sul oleks üks auto, millega sõita ühest punktist teise nii kiiresti kui võimalik, siis millise sõitja valiksid? Minu jaoks oleks see Tänak. Eelmistel aasatel sähvatas ta vaid mõnes paigas, kuid tänavu tõestas, et on jätkuvalt sarja kiirem sõitja,» selgitas britt markeerides, et Rovanperä edestab saarlane siiski kõige napimalt.