OTSEBLOGI ⟩ Kas Baskonia suudab teha Kotsarile sünnipäevakingi ja võtta Euroliigas viienda võidu järjest?

26-aastaseks saanud Kotsar astub koos Baskoniaga koduväljakul vastu Euroliigas 13. kohta hoidvale Bologna Virtusele. Kuigi Itaalia klubi on suutnud kaks viimast mängu võita, siis eestlaste Kotsari ja Raieste leivaisa on võtnud järjepanu neli võitu.

Viimati tunnistati Euroliigas vastase paremust 25. novembril, kui Barcelonale jäädi alla 96:84. Tegelikult on Baskonia vahepealsel ajal pidanud ka neli Hispaania kõrgliiga kohtumist, mis on samuti võidetud. Seega on Baskonial käsil kaheksamänguline võiduseeria.