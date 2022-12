Hyundai ralliautot testinud Lappi: juhitavusega küll sellel autol probleeme pole

Kui eelmisel hooajal jäi Tänaku antud kommentaaridest kõlama, et Hyundai on kohati raskelt juhitav, siis vähemalt Lappi sõnul on seis hoopis vastupidine.

«Mingil põhjusel tundsin, et autoga on lihtne sõita. Me kõik teame, et auto juhitavuse kohta on tehtud väljakutsuvaid kommentaare, kuid kui aus olla, siis minu kogemuse põhjal ei olnud asi üldse nii. Loodetavasti nii ka jätkub,» ütles Lappi väljaandele Motorsport.

Lappi on ainukene sõitja, kellel on kogemus praeguse põlvkonna Hyundai ja Toyota Rally1-autodega. 31-aastase soomlase sõnul on mõlemad masinad üsna võrdsed. «Raske on hinnata, mis nende autode vahe on, kui see üldse eksisteerib. Hyundai on viimase poole aastaga Toyotale järele jõudnud ning võib-olla mingites tingimustes isegi tugevam olnud. Ma ei ütleks, et kahe auto vahel vahet oleks, kuid väga rakse on erinevusi hinnata,» rääkis Lappi.