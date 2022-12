Latvala pelgab Tänaku efekti

Endiselt on kõrgeimas, Rally1-klassis võistlustules kolm võistkonda. Ent tõenäoliselt on käärid Toyota ning neile järgnenud Hyundai ja M-Spordi vahel väiksemad või olematud.

«Hyundai jõudis meile hooaja jooksul päris palju lähemale. Teame, et nende rivid on väga tugevad. Ford alustas aastat samuti hästi, aga meil puudub täpne ülevaade, millises seisus on nad praegu,» arutles Latvala rallit.fi veergudel. «Fordi suutlikkus on väike küsimärk, aga liitunud [Ott] Tänak survestab võistkonda kindlasti kõvemini töötama.»