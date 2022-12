Kontaveidi pilt pahandas meeste tennise fänne

Lacoste postitas pühade eel oma Instagrami video, kus Kontaveit tutvustas põgusalt enda tennisetausta ja elu. «Minu karjääris on olnud nii mõningaidki takistusi. Olles pärit väikesest riigist on mul tulnud alati kõige pärast meeletult võidelda,» lausus meie esinumber videos.

«Iga kord kui ma midagi teen, teen seda nii hästi kui parasjagu suudan,» jätkas Kontaveit, kes tõi enda meelistegevustena välja taimede kasvatamise, savist voolimise ja koeraga jalutamas käimise.

«Need on midagi, mis on minu jaoks rahustava toimega. Saviga ümber käimine ja lillede eest hoolitsemine võtab minult veidi survet vähemaks ja toob ellu juurde tasakaalu. Lisaks veel koeraga aja veetmine, mis tõstab alati minu tuju. Need on ühed väikestest asjadest kodus, mis mulle energiat juurde annavad ning võimaldavad turniiride vahel ennast laadida,» sõnas eestlanna. «Lõpuks üritan ma lihtsalt olla iseenda parim versioon ja seda iga päev.»

Selle sama reklaamklipi filmimise ajal tehti Kontaveidist ka mitmeid uhkeid pilte, mida Lacoste samamoodi nüüd, nädal aega hiljem, oma ühismeedias jagas.

Samamoodi jagati neid klõpse ATP Instagramis, mille peale mõned tennisesõbrad küsisid, miks meeste tennise katuseorganisatsioon naistennisisti promob.

«Miks on see ATP lehel? Ei taha teda (Anett Kontaveiti – toim.) solvata, ta on äge, kuid ta kuulub WTA alla ja WTA leht peaks teda promoma,» kirjutas üks kasutaja kommentaaridesse.

Enamik inimesi, kes Kontaveidi piltides probleemi nägi, jäidki eestlanna suhtes viisakaks, kuid leidus ka neid, kes misogüünilisemalt lähenesid.

«Miks mind see häirib? Sellepärast, et ma tahan näha meeste tennist, mitte naiste oma,» kirjutas üks.