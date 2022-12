MM-sarja reeglimuudatus võib M-Sporti ja Tänakut aidata

Põhjuseid on mitmeid. 21 testipäeva tohivad võistkonnad kasutada vastavalt omale soovile. See tähendab, et M-Spordis täishooaja kaasa tegevad Tänak ja Pierre-Louis Loubet võivad saada konkurentidest rohkem kilomeetreid. Kui teistes tiimides on tähtis roll ka kolmandal-neljandal mehel, siis Ford Pumaga osaleb hooaja avaetapil hobisõitja, rahamees Jourdan Serderidis.

Lisaks väheneb M-Spordi jaoks võrreldes rivaalidega rahaline lõhe. Lihtne loogika ütleb, et mida rohkem testida, seda enam vahendeid kulub. Mitmes mõttes.

«Toyota ja Hyundaiga on alati raske sammu pidada,» tõdes M-Spordi tiimiboss Richard Millener intervjuus Motorsportile. «Testipäevade arv väheneb kõigil. See tähendab, et tuleb olla täpsem ja targem. See aitab meid.»

Võistkonna pealik on varasemaltki öelnud, et kõik panused pannakse Tänaku edule. «Meie eelarve ei pruugi olla piisav, et katsetada kõiki võimalusi. Aga peame testidel kõvasti tööd tegema, et välja selgitada, milliseid osi kasutame, milliseid mitte,» lisas Millener.

Tõsi, oma baasides saavad tiimid vabalt katsetada. Üsna tihedas ja reisiderohkes hooajas ei jää selleks aga eriti aega.