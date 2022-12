Eestlaste südamesse hüpanud Karmen Bruus valiti aasta noorsportlaseks

«Mul on suur au saada aasta noorsportlase tiitel. Tänan selle eest treenereid Kersti ja Mehis Viru. Tänan ka vanemaid ja perekonda ja suur-suur aitäh eestlatele, kes on mulle pöialt hoidnud. Kinnitan, et seista pjedestaali kõige kõrgemal astmel ja kuulata Eesti hümni, on imeline tunne,» sõnas Bruus auhinda kätte saades.