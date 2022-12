Ronaldo-vihkajad hõõruvad käsi kokku: uue klubi parima väravaküti tiitel jääb portugallasele ilmselt püüdmatuks

Al Nassri näol on tegemist koguni üheksakordse Saudi Araabia meistriga, millest enamat on naftariigis ette näidata vaid Al Hilalil (18). Lisaks kodustele meistrivõistlustele on Al Nassr kulda ja karda võitnud ka mujal.

Näiteks on nad kuuel korral triumfeerinud King's Cupil, kolmel korral Saudi Araabia printsi karikaturniiril, kahel korral Saudi Araabia superkarika raames, tulnud Aasia karikavõitjate karikavõitjaks, Aasia superkarika võitjaks ja Pärsia lahe karikaturniiri võitjaks.

Ronaldo enda leeri meelitamiseks ei tulnud saudidel küll ühelegi klubile maksta, kuid see ei tähenda, et portugallane tulnuks nende jaoks odavalt. Nimelt virutati Ronaldole endale lauale 2,5-aastane leping, millega vutitäht pistab kokkuvõtlikult taskuse 200 miljonit eurot. Samas ei hõlma see võimalikke reklaamtehinguid, mis samamoodi ründajale sülle kukuvad.

Kuivõrd eelnevates koduklubides on Ronaldost saanud igal pool legend, otsisid agaramad vutisõbrad ka juba välja, mida tuleb portugallasel teha, et Al Nassris selleks kõige-kõigemaks saada. Tuleb välja, et verstapostid on pigem utoopilised.

Nimelt on Al Nassri klubi suurim väravakütt Majed Abdullah, kes lõi 194 kohtumisega koguni 189 väravat.