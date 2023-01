Loeb avaldas, et ükski WRC tiim ei tundnud tema vastu huvi

Eelmisel aastal osales Loeb M-Spordi meeskonna Ford Puma Rally1-autoga nelja MM-etapil, võites neist esimese Monte Carlos. Üks on kindel, tänavu teda Lõuna-Prantsusmaal sõitmas ei näe ning on lahtine, kas ta mõnel MM-rallil Ott Tänakuga ühes tiimis kaasa teeb.

Sel aastal lõpeb Dakar pühapäeval ja Monte rajaluure algab esmaspäeva hommikul, nii et see on veelgi pingelisem. Ja nagunii polnud mul tegelikult ühtegi pakkumist laual, et seal sõita,» avaldas prantslane.