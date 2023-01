Maailma esireketi isa imetleb Anett Kontaveiti

«Tean, et tütar ja tema tiim vaatavad asju ette ühe või kahe aasta kontekstis. 2024. aasta Pariisi olümpia on kahtlemata väga tähtis. Kõik oleneb perspektiivist. Olen kuulnud, et Anett Kontaveit, keda ma väga austan, on tennisest väsinud ja see hirmutab mind. Teisalt näen Rafael Nadali (36) ja Novak Djokovic (35), kes on temast palju vanemad. Nendelt meestelt tuleks küsida, mis neid erutab ja mis neid sellises vanuses ikka veel sellisel tasemel hoiab,» lausus Tomasz Świątek.