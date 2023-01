OTSEÜLEKANNE ⟩ Liider Selver/TalTech jahib juba 12. võitu

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal tõdes, et detsembrikuises karikafinaalis saadud kaotus on meeskonda pikemalt mõjutanud. «Eks see finaal jättis jälje nii trennidesse kui ka meeleolusse, iga mees peab sellest omaette välja saama,» ütles juhendaja.