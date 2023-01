Pohlak skandaalsest õhtusöögist: oluline on mitte kaotada olulisi inimõigusi

Endise Eesti koondislase Andrei Stepanovi Instagrami postitatud pildil on näha praegune Eesti koondise kapten Konstantin Vassiljev, ründaja Sergei Zenjov ja abitreener Andres Oper. Lisaks sellele on pildil Andrei Stepanov, Sergei Pareiko, Artur Kotenko, Dimitri Kruglov, Jevgeni Novikov, Aleksandr Dmitrijev, Igor Morozov ja Venemaa koondise peatreener Karpin.

«Olukord Ukrainas on katastroof, mille peavad lahendama eelkõige poliitikud,» alustas Pohlak. «Inimeste tasandil on meie kohus lisaks kaastundele ning kannatavate abistamisele mõelda ka sellele, et mitte kaotada olulisi inimõigusi, mille hulka kuulub ka õigus tunda teistmoodi mõtlevaid inimesi ja õigus kohtuda nendega.»