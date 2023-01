Tippsuusataja üllatav avaldus: loodetavasti saavad Venemaa sportlased peagi võistelda

22-aastane Ogden on sel hooajal MK-sarjas vägeva tõusu teinud. Ta hoiab MK-sarja kokkuvõttes kõrget 13. kohta ning on tugevaid esitusi näitamas ka Tour de Skil. 10 km eraldistardist klassikasõidus saavutas Ogden kuuenda koha, mis tähistab tema karjääri parimat tulemust.

Finišis paistis noor ameeriklane silma aga üsna vastuolulise sõnumiga. Nimelt ootab ta Venemaa sportlasi suusarajale tagasi, kuna tema sõnul on just venelased võimelised peatama Norra võimutsemist.

«Ma pole küll poliitik, aga ma arvan, et nad peaksid naasma. Mulle meeldib, kui venelased võistlevad, sest nad suudavad norralasi alistada. Nad on võitlejad. Aga ma pean mainima, et ma ei jälgi poliitikat,» lausus Ogden.

«Ilmselt on hea, et nad ei saa sel aastal võistelda, kuna Ukraina sõda on paras põrgu. Samas loodan, et nad naasevad peagi, kuna mulle nad meeldivad.»

Ogden andis samal ajal mõista, et Norra suusatajad peavad ka USA sportlastega arvestama. Ta usub, et tema või mõni USA koondisekaaslane suudab peagi norralastele vastu saada.