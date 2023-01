MMil mänginud jalgpalluri pettunud ema teatas alaliidule peatreeneri vägivaldsest minevikust

Portaali ESPN teatel algatas USA jalgpalliliit uurimise Berhalteri osas, mis puudutab 1991. aastal toimunud tüli. Berhalter ise tegi teisipäeval avalduse, teatades, et keegi on alaliidule lekitanud info, kus teatati, et ta lõi oma kauaaegset partnerit Rosalindi ajal, mil koos õpiti Põhja-Carolina ülikoolis.

Ta lisas, et võimud pole teemaga kunagi tegelenud ning ta käis juhtunu järel nõustamisel. Lepiti ära, hiljem abielluti ning paaril on neli last. Berhalter märkis, et tolle õhtu õppetunnid on tal kolme järgnenud kümnendi jooksul aidanud luua õnneliku ja armastava suhte, äsja tähistati 25. pulma-aastapäeva.