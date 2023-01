Portaal: vaimne vorm mängib Tänaku tiitlivõimalustes väga suurt rolli

Olles vihjanud, et võib pere hoolitsemise nimel WRCst loobuda, allkirjastas Tänak lepingu hoopis M-Spordiga. Eestlane on tagasi meeskonnas, mis teda kasvatas. 2019. aasta maailmameister annab endale võimaluse taaselustada oma karjääri, mis pole pärast Toyotast lahkumist läinud väga libedalt, arvab väljaanne.

«Eelmise aasta sähvatused kehvasti arendatud Lõuna-Korea tootja autos näitasid, et ta on jätkuvalt üks, kui mitte kõige kiirem sõitja sarjas. Ta on M-Spordilt kogu tähelepanu ning on 2023. aasta suurim WRC atraktsioon.