OTSEBLOGI ⟩ Liiv hoiab EMil sprindivõistluses pärast avapäeva kolmandat kohta

Avapäev lõppes sprinterite jaoks 1000 meetri distantsiga. Liiv näitas, et ta on väga mitmekülgne sprinter ning saavutas taaskord kolmanda koha. Eesti rekordimees uisutas välja aja 1.09,00, mille suutsid alistada ainult kaks hollandlast.

Sprindivõistlusel läheb arvesse nelja distantsi koondtulemus. See tähendab, et kahel päeval tuleb läbida edukalt kaks 500 meetri distantsi ja seejärel ka kaks korda poole pikem võistlus. Konkurents on Euroopas väga tugev ning medalimängu võib sekkuda enam kui kaheksa sportlast.

Sprindivõistluses on reeglid järgmised: kasutusel on Samalog-süsteem. 500 meetri tulemus on ka teenitav punktisumma. Näiteks annab tulemus 40,00 punktisummaks 40,00. Hiljem tullakse aga rajale 1000 meetri distantsil ning seal jagatakse tulemus kahega, et oleks võrdluspunkt esimese distantsiga. Seega annaks 40 punkti aeg 1.20,00.