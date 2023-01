OTSEBLOGI ⟩ Liiv hoiab sprindivõistlusel pärast avastarti kolmandat kohta

Medalimäng on väga tihe, sest kuuendal kohal paiknev Poola rekordimees Piotr Michalski kaotas Bosale ainult 0,18 sekundit.

Sprindivõistlusel läheb arvesse nelja distantsi koondtulemus. See tähendab, et kahel päeval tuleb läbida edukalt kaks 500 meetri distantsi ja seejärel ka kaks korda poole pikem võistlus. Konkurents on Euroopas väga tugev ning medalimängu võib sekkuda enam kui kaheksa sportlast.