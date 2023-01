DirtFish: Tänaku üleminekust võitsid tema ja M-Sport, kuid ka Neuville

Hyundai prioriteet on mõistagi jätkuvalt meeskondlik tiitel, mis tähendab, et de facto on see ka Neuville põhieesmärk, kuid tegelikult pole viiel korral MM-sarjas teiseks platseerunud sõitja MM-tiitli peale kunagi näljasem olnud.

Küsimus on, et kas nüüd, mil auto on viimaks ometi paika saadud ja kogu meeskond ka päriselt tema taga, on tal selleks ka parim šanss?»

Veel võitjaid: Esapekka Lappi, Takamoto Katsuta, Pierre-Louis Loubet.

Kaotaja: Hyundai

«Meeskond suutis sõitjate virvarris enda i20 N Rally1-auto rooli meelitada neli korralikku sõitjat ning Lappi ja Craig Breen toovad endaga kaasa ka teadmisi Toyotast ja M-Spordist.

Need on tõesti plusspunktid Hyundai jaoks, kuid kui võrrelda nende uut koosseisu 2022. aasta omaga, siis tegelikult, Tänaku lahkumise tõttu, see erilist võrdlust ei kannata.

Sealjuures ei tasu ära unustada, et lahkumine oli Tänaku enda otsus. Ent laias laastus on Hyundai meeskond siiski võimeline Toyotaga rinda pistma.»