VIDEO ⟩ Vaata, kuidas Tänak testis Monte Carlo ralliks

M-Spordi mehed viibivad hetkel Prantsusmaal, et testida Monte Carlo ralliks. Täna said võimaluse autos istuda tänavused põhisõitjad Tänak ja Pierre-Louis Loubet ning mõistagi jäädi ka fännide kaamerate ette.

M-Sport on selgelt välja öelnud, et tänavu pannakse kõik kaardid Tänaku peale ning loodetakse, et viimased kolm aastat Hyundaid esindanud eestlane suudab võitja sõitjate arvestuses MM-tiitli.