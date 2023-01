Kas õnnejumalanna naeratas Austraalias Eestile ja saame taas näha mängu Kanepi – Kontaveit?

WTA kodulehel Kanepit tabelisse asetatud veel ei ole, kuid homsete mängude ajakavas on tema nimi sees. Kanepi vastaseks on paarismänguspetsina tuntud austraallanna Storm Hunter, kes selles mänguliigis asub maailma edetabelis 13., üksikmängus aga 227. kohal. Tabelis on Hunteri vastaseks rumeenlanna Irina-Camelia Begu. Kui õige on info, et homme tuleb väljakule ikkagi Kanepi, on Begu võistlusest loobunud.